Cacau confronta Justino: «Quem é a minha mãe?»

Há 2h e 14min

Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) abre a porta a Cacau (Matilde Reymão), que lhe pede de imediato para falar com Justino (António Capelo), ignorando as críticas de Sal (Carolina Amaral) de a ver ali. Sal liga para Simone a dizer-lhe que foram enganadas por Regina (Christine Fernandes). Regina vira-se de costas quando vê Cacau entrar no quarto. Cacau pergunta sem delongas a Justino quem acha que pode ser a sua mãe. Justino diz-lhe que só pode ser Chiquinha (Bruna Alvim). Regina estremece.