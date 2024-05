Cacau confronta Regina: «Para depois me atirar à cara e fazer de mim sua refém?»

Há 1h e 44min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) repreende Cacau (Matilde Reymão) por querer voltar para Itacaré sozinha, alertando-a que Marco tem direitos sobre o bebé. Cacau, já muito tensa, diz a Regina precisar mesmo do seu espaço, não querendo nem que ela nem Marco interfiram na sua vida. Quim discute com Regina a dizer-lhe que Cacau tem direito a fazer as suas escolhas, não percebendo a obsessão dela que Cacau fique com Marco. Regina afasta-se a dizer que não vai deixar que Marquinho fique sem pai.