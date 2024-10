Cacau consegue dar a volta ao marido de Lola

Há 1h e 47min

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) diz a Toni ter agora a oportunidade de redimir-se e explicar a Lola (Ana Bustorff) por que a deixou. Salomão (Paulo Pires) diverge de opinião, acusando Toni de ter sido péssimo pai e de só estar ali à caça da recompensa por ter trazido Cacau (Matilde Reymão). Esta insiste com Toni para pensar em falar com Lola, dizendo acreditar que ele seja boa pessoa, mesmo que tenha cometido erros no passado. Toni hesita.