Há 2h e 12min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Cacau (Matilde Reymão) que acha que ela devia voltar para a fazenda para ficar em segurança até apanharem quem lhe quis fazer mal, já tendo preparado um documento para ela apresentar a Marco (Diogo Amaral) na construtora e obter autorização para sair do país com Marquinho. Cacau parece apavorada com a ideia de sair de casa.