Há 1h e 25min

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas), disfarçada com uma peruca e a usar um grande decote, entra a carregar uma pesada mala. Começa com alergias, ficando atónita ao ver ali um gato. Marco (Diogo Amaral) entra de seguida, com Marlene a assentir que ninguém a viu entrar. Marlene avisa Marco que vai ter de se livrar daquele gato. Abrem a mala, onde está uma adormecida Cacau. Marco beija-a apaixonado sob o olhar de estranheza de Marlene.