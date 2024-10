Há 38 min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) continua sem conseguir contar o que lhe aconteceu, recusando-se amedrontada a sair de casa para ir ao hospital, revelando que esteve presa. Todos a olham intrigados. Anita (Catarina Nifo) faz menção de fazer um post a anunciar que Cacau apareceu, mas Martim (Lucas Dutra) impede-a. Tiradentes (Paulo Guidelly) abraça Anita com ciúmes. Tiago e Martim concordam haver ali muita coisa para descobrir no sucedido com Cacau.