Cacau está muito entusiasmada e tem motivo para isso

Há 1h e 5min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) entra com Pitty (Ludy Guimarães) na loja a dizer feliz a Anita (Catarina Nifo) que o seu Cacau Poró está pronto para venda. Guto (Vitor Britto) também chega com a prancha já pronta. Pitty diz a Cacau que ela já tem dinheiro suficiente para tratar do teste de ADN com Filó (Sofia Nicholson). Cacau assente, dizendo ir amanhã a Salvador tratar disso.