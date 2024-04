Há 1h e 22min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) já está em convalescença na cama do hospital, acompanhada de Regina (Christine Fernandes) e Marco (Diogo Amaral), com o médico a dizer-lhe que gostaria que ela ficasse mais uns dias no hospital para estar perto do bebé, que nasceu prematuro. Cacau assente, Marco pede para passar a noite com Cacau, não reparando no seu ar tenso.