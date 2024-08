Cacau fica em choque: «Ele fez uma ameaça clara à tua vida»

Há 2h e 35min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Cacau (Matilde Reymão) que veio ali tão cedo falar com ela para lhe contar da ameaça que Marco (Diogo Amaral) fez diretamente a ela ao dizer a Tiago (José Condessa) que se ele não ficasse com ela, Tiago também não ficaria. Cacau olha-a chocada. Cacau está em choque por Marco ter feito uma ameaça direta à sua vida, com Sal ainda a acentuar que Marco poderia ter interesse na sua morte por que assim se conseguiria apoderar da Bela Vista através de Marquinho.