Há 1h e 34min

No «Goucha», Francisco Macau, ator, desportista e ex-concorrente do Big Brother, explica-nos como lidou com o preconceito que existe no mundo da representação em relação ao seu corpo. O ator fala-nos deste seu novo desafio que marca o seu regresso à ficção da TVI, como segurança da personagem de Paulo Pires na nova novela «Cacau».