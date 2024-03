Há 3h e 22min

Em «Cacau», Baobá (Maria Das Graças) despede-se dos Coutinho a chorar desolada. Cacau promete-lhe que a vem buscar mal tenham condições. Fica aflita quando percebe que se esqueceu do seu caderno com a receita do novo chocolate, saindo apressada do carro. Cacau corre disparada, passando junto ao local onde secam o café.