Cacau pressiona Guto a contar a verdade sobre Marco

Há 47 min

Em «Cacau», Guto (Vitor Britto) disfarça a Cacau (Matilde Reymão) somente achar que Marco (Diogo Amaral) não é de confiança, tanto devido à sua ligação com Cony (Pollyanna Rocha) como por ter querido casar com ela a todo o custo. Guto também refere suspeitar que Marquinho possa ser filho dele, visto ela nunca se ter lembrado de se ter envolvido com ele. Cacau fica pensativa. Guto sorri satisfeito por Cacau lhe contar que vai até Portugal contar a Tiago (José Condessa) toda a verdade sobre o ter afastado de si por causa de Cony, dizendo esperar que ele a perdoe e possam ficar juntos.