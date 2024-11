Cacau regressa às origens

Há 3h e 19min

Em «Cacau», Baobá (Maria das Graças) conforta Lucas (Lucas Dutra), que diz achar que aconteceu alguma coisa a Cacau (Matilde Reymão) para Regina nunca mais ter querido saber dele. Ouvem um carro a chegar. Lucas abraça radiante Cacau, muito feliz por a ver bem. Sai para o alpendre. Quim (Paulo Calatré) e Guto (Vitor Britto) chegam com as malas, com Guto a abraçar de imediato Baobá com saudades dela. Quim diz a Baobá que Anita (Catarina Nifo) decidiu ficar por Lisboa, achando que ela se vai acabar por arrepender daquela escolha.