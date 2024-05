Cacau repreende Sal e acaba a pedir-lhe desculpa

Há 1h e 6min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz repreensiva a Cacau (Matilde Reymão) que tudo o que está a fazer com Tiago (José Condessa) é somente para ajudá-la a ficar com ele, salientando não ter nenhum interesse nele depois dele a ter desiludido tanto no passado. Sal choraminga por todos continuarem a pensar que ela faz tudo para fazer mal aos outros. Cacau pede-lhe desculpa, arrependida. Cacau olha tensa para Quim (Paulo Calatré) a dizer que Justino (António Calatré) quer que ela se mude já para a fazenda.