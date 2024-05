Há 47 min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) segue para o gabinete para falar com Marco (Diogo Amaral). Diz a Marco pretender viajar para o Brasil com Marquinho, precisando da autorização dele. Fica espantada por Marco assentir, dizendo só querer o melhor para ela, indo respeitar a sua decisão de ficar com Tiago (José Condessa) se ela achar que é dele que gosta, somente querendo que ela não o impeça de ver Marquinho.