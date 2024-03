Cacau: Sal descobre que Simone e Rui têm um caso?

8 mar, 22:32

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) entra no quarto e a mãe disfarça que se trancou com Rui (Nuno Pardal) para não serem incomodados pelas enfermeiras de Justino. Sal parece ver os olhos do pai a mexer, com Justino (António Capelo) a fingir rapidamente continuar em estado de coma. Sal diz ter ficado com a impressão de que o jornalista está do lado de Cacau por não ter mostrado interesse em publicar a história. Regina (Christine Fernandes) acalma Justino, que está furioso.