Há 46 min

Depois de um intenso de trabalho, Florinda (Ana Brito e Cunha) chega a casa com e depara-se com Albino (Pedro Alves) a ressonar no sofá. Furiosa, acorda-o e confronta-o, dizendo que está exausta e que ele nem a mesa do pequeno-almoço levantou. Bino responde que estava prestes a fazê-lo e que sabe perfeitamente quais são os seus deveres na casa.