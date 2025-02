Caetana foi diagnosticada com uma doença rara: «Só há 25 casos no mundo - A luta de uma mãe por um futuro sem respostas

Há 2h e 17min

No «Dois às 10», Camila, mãe de cinco filhos, partilhou a história da sua filha Caetana, diagnosticada com uma doença rara aos três anos. A doença, da qual existem apenas 25 casos no mundo, afeta o desenvolvimento da Caetana, que não anda nem fala como as outras crianças da sua idade. Camila descreveu o momento do diagnóstico como um choque, sentindo que o seu mundo tinha parado. A família procura ajuda médica e apoio para enfrentar os desafios da doença rara da sua filha.

Saiba mais em TVI Player