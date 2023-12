Camila acaba a relação com Jorge?

Há 1h e 24min

Zezé (Catarina Siqueira) ameaça Zé Miguel cometer uma loucura do género de ir para um convento se ele a denunciar a Simão (Pedro Sousa). Zé Miguel acaba por concordar agastado não o fazer. Zé Miguel sai para atender uma chamada de negócios, deixando Zezé curiosa.

Carocha (Pedro Rovisco) sorri nas nuvens por Ema (Catarina Rebelo) finalmente corresponder aos seus anseios de ficarem juntos, com Ema a beijá-lo para provar que está mesmo interessada nele.

Teodoro (Nuno Homem de Sá) conta revoltado a Manuela (Helena Isabel) que Anabela (Sílvia Chiola) anda só a contar mentiras sobre ele sobre ter forçado Elvira a envolverem-se quando tudo o que teve com ela foi consentido, e por causa disso Jaime (Fernando Pires) expulsou-o de casa. Manuela olha penalizada para Teodoro.

A pizzaria está cheia de clientes, que dançam ao som da música de Mia (Filipa Pinto), enquanto Roberto (Paulo Pires) e Mosca servem bebidas atarefados. Anabela (Sílvia Chiola) vem ter com Mia, que a avisa para não pensar em desistir do que combinaram, Anabela assente. A polícia toca à porta, acabando com a festa.

Camila (Ana Varela) assume a Jorge ter ficado magoada por ele ter contado a outras pessoas da sua decisão antes de lhe contar. Camila diz a Jorge que não vai adiar mais a sua vida e diz ser melhor acabarem tudo.

Alice (Mafalda Marafusta) diz a Rita (Diana Nicolau) que Xavier (Tiago Teotónio Pereira) lhe contou que ela foi dizer a Eugénia que ela era uma pessoa básica e ia deixá-la. Rita assegura a Alice que somente disse isso para conseguir enganar Eugénia, deixando Alice mais descansada.

Maurício (Miguel Bogalho) explica a Ulisses (Edmundo Rosa) que o anda a evitar por andar à procura de uma relação séria por querer ter filhos. Ulisses vai embora, deixando Maurício dececionado.