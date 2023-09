Camila perde a cabeça com Ivone: «Tia, não te humilhes! Tu não tens onde cair morta!»

Há 1h e 25min

Em «Festa é Festa», Ivone (Maria Emília Correia) fica indignada por Camila (Marta Gil) ficar mais preocupada por Ivone ir com Glória (Catarina Avelar) na excursão do que se ela fosse sozinha. Ivone acusa a sobrinha de ser uma ingrata e volta a dizer que estava a pensar deixar-lhe a sua herança. Camila não faz caso, pois acha que não existe herança nenhuma. Glória pede à filha para ser mais tolerante com Ivone, pois apesar de tudo, tem algumas virtudes e é da família.