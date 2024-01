Camila põe um travão na aproximação de Bárbara: «Brincaste com o fogo…»

Há 1h e 1min

Em «Queridos Papás», Bárbara (Madalena Brandão) tenta fazer tréguas com Camila (Ana Varela) para que ela deixe que Jaime (Fernando Pires) e a família regressem a casa. Camila recusa, dizendo que só o fará se Jaime lhe der os duzentos mil euros que lhe cabem da metade do imóvel, além de não esquecer tudo o que ela lhe fez para ficar com Jaime. Bárbara sai fula.