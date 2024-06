Cancro da mama aos 40 anos: «Eu sentia que tinha ali um nódulo, mas...»

Hoje às 11:45

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Ana Mestre que foi diagnosticada com um cancro na mama aos 40 anos, mas o que mais lhe custou foi o facto de ter percebido que, com os tratamentos, iria ficar com a menopausa e, por isso, não poderia ser mãe. Ana começa por dizer que foram sete meses entre ter descoberto o nódulo da mama e o diagnóstico de cancro e partilha como se sentiu. Diz também que o que mais lhe custou foi o facto de não poder ser mãe e conta que teve de fazer vários tratamentos até chegar à fase de reconstrução da mama. Ao fim de várias operações, Ana teve de encontrar uma forma de não se sentir tão mal com o que via ao espelho e decidiu fazer uma tatuagem para fechar o ciclo.