Cancro pediátrico: histórias de infância marcadas pela doença

Há 1h e 1min

No «Dois às 10», Paulo partilha a sua história de vida, marcada por um diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda aos 9 anos. A sua infância, de repente, tomou um rumo inesperado, com a entrada no IPO de Lisboa. «O Paulo tinha 9 anos, quando de repente toda a vida mudou», recorda. Os primeiros dias de tratamento foram particularmente desafiantes, um choque para quem estava habituado à liberdade de brincar na rua. Paulo descreve como a rotina hospitalar, com os tratamentos de quimioterapia, o afastou do mundo que conhecia. A adaptação não foi fácil, mas encontrou refúgio em atividades como a leitura, a televisão e os jogos na sala de atividades, onde partilhava momentos com outras crianças. O período de isolamento foi especialmente difícil, intensificado pela gravidez da sua mãe. Apesar das dificuldades, Paulo encontrou forças para enfrentar a doença, celebrando o seu 10º aniversário no IPO, com o apoio incondicional da sua mãe. A história de Paulo é um testemunho de resiliência e esperança, mostrando como é possível encontrar alegria e força mesmo nos momentos mais desafiantes. Saiba mais em TVI Player