Cancro terminal dá seis meses de vida a Ricardo: «Não quero que o meu filho chegue ao natal sem pai»

Há 2h e 31min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho comovente de Ricardo Faria. Ricardo partilha que tem cancro terminal e que lhe deram seis meses de vida. Se não fizer um tratamento na Alemanha de 280 mil euros não vai sobreviver até ao fim do ano. Ricardo está assustado e não quer deixar o filho sem pai. Ele e a mulher têm esperança que consiga salvar-se com a ajuda de todos e não vão desistir e deixá-lo morrer. Ricardo diz que esta foi uma doença silenciosa, e fala-nos de um tratamento que pode fazer na Alemanha, mas este tem um custo de 280 mil euros. Em estúdio, o nosso convidado diz-nos onde vai buscar a sua réstea de esperança, e fala-nos do momento em que recebeu o diagnóstico.