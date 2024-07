Cantora Joana D'Arc sofre uma doença crónica, dolorosa e incapacitante

Hoje às 16:30

Recebemos a cantora Joana d'Arc, que sofre de uma doença crónica, dolorosa e incapacitante. A nossa convidada recorda o momento em que recebeu o diagnóstico da mesma: Artrite Reumatoide. Joana faz medicação diária e já colocou várias próteses. Com presença em palcos como no do «Somos Portugal», Joana explica-nos que a doença não lhe tira a vontade de atuar. Na primeira parte do programa, conhecemos a história de Luísa Faria. Luísa começa por nos falar sobre os sintomas de obstipação e dores menstruais fortes que sempre sentiu desde adolescente. Mais tarde, foi diagnosticada com um tumor no sistema reprodutor, tendo sido imediatamente operada. Fez remoção do ovário direito total e parcial do esquerdo, para que não entrasse em menopausa precoce e pudesse eventualmente engravidar. Tudo isto com apenas 27 anos. Contra todas as expectativas, algo de inacreditável aconteceu.