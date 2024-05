Cão de Constança foi atropelado na ciclovia. Agora, esta exige reembolso de todas as despesas com o veterinário

Há 3h e 35min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Um dia de cão». Recebemos em estúdio Constança Trindade e Francisca Belo. Era meia-noite quando Constança passeava o seu cão numa área marginal ao prédio onde mora como acontece todas as noites. O passeio, onde andava com o seu labrador, é também utilizado para circulação de bicicletas, segundo um dístico que existe no local. De repente, Constança é confrontada com uma trotinete elétrica, que lhe aparece à frente com alguma velocidade e sem qualquer sinal luminoso. Francisca, que conduzia a mesma, não teve tempo de travar e acabou por embater no cão da Constança, deixando-o com uma pata partida. Agora, Constança exige que Francisca pague as despesas do veterinário. Ouvimos ambas as partes.