Caos na Bela Vida: «Ou param tudo, ou chamo a polícia!»

Há 1h e 8min

Em «Festa é Festa», Guida e António prosseguem com o direto e António mostra a pulseira e o terço de que Guida falou. Aida (Ana Guiomar) aparece desembestada e pergunta o que se passa ali. Guida diz-lhe que está a fazer o que ela não é capaz de fazer: vender viagens. Aida passa-se e vai em direção a Guida e António. Todos assistem ao direto e ao perceberem que aquilo vai dar molho, uns divertem-se e outros ficam preocupados. Delfim acha melhor ir lá e Fátima (Marta Andrino) vai com ele. Rufino (Carlos Cunha) queria continuar a ver o direto, mas como não pode, decide servir umas imperiais. Tomé tenta controlar Aida e Guida. Aida exige que Guida saia do corner e pare com o direto, mas quando vê tantos comentários de pessoas interessadas em comprar uma viagem, promete voltar em breve com mais informações. Aida quer saber o que eles fizeram para conseguirem aquilo. Delfim (António Melo) ameaça chamar a polícia, mas constata que estão todos calmos e fica confuso.