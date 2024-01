Caos nas urgências! Joana Alvarenga revoltada: «A minha avó esteve 5 dias amarrada à maca como se fosse uma selvagem!»

Há 40 min

No «Goucha», a atriz Joana Alvarenga recorda o dia em que a sua avó sofreu um acidente em casa. A idosa de 90 anos que sofre de demência, dirigiu-se às urgências, e foi-lhe dito que não tinha nada partido. No entanto, a avó da atriz tinha efetivamente a cabeça do fémur partida. Segundo a atriz, a sua avó esteve internada 5 dias nas urgências, e em condições muito desfavoráveis. Amarras, com alucinações, sem comer ou beber durante um dia inteiro... Veja o relato impressionante que espelha o caos nas urgências médicas em Portugal. Recorde-se que a atriz fez parte do elenco de Morangos com Açúcar.