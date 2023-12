Caras da TVI revelam como vivem este quadra natalícia! Saiba tudo aqui

Hoje às 10:55

No «Dois às 10», assistimos à reportagem conduzida por Marisa Cruz no Wonderland Lisboa. O Wonderland Lisboa já abriu! É a 8ª edição desta feira familiar cheia de diversões e magia! A Marisa Cruz encontrou várias caras da TVI e foi saber como é que estas celebram esta quadra. Iva Domingues, Matilde Reymão, Miguel Bogalho, Margarida Antunes e Cláudio de Castro são alguns dos rostos da TVI que encontrámos nesta abertura da maior feira de natal do país.