Carla foi convidada do «Você na TV» quando tinha 13 anos e estava grávida. 18 anos depois, Carla surpreende todos - Veja a conversa completa

Há 1h e 36min

No «Dois às 10», Carla foi convidada do programa «Você na TV» no ano 2006. À data, a mãe de Carla, escreveu ao programa, a solicitar ajuda porque a filha de 13 anos tinha engravidado. À data o programa ajudou com o enxoval com o bebé. Nas duas participações, Carla, que era uma criança, quase não falou. Carla revela que aos, 17 anos, reencontrou o amor e que, entretanto, voltou a ser mãe mais quatro vezes de Luana, João, Enzo e Kelly. A primeira filha foi planeada e tudo indicava que viria aí uma bebé saudável e perfeitinha, mas não foi isso que aconteceu. Luana nasceu e logo nos primeiros meses de vida os pais começaram a reparar que algo não estava bem. Uma suspeita que acabou por ser confirmada aos 17 meses de vida. A Luana vive com uma doença rara degenerativa, tanto que os médicos chegaram a dizer que só viveria até aos 3 anos de idade. Contudo, Luana perdeu algumas capacidades sim, mas está viva e com 11 anos. Depois de Luana, vieram dois filhos rapazes, ambos completamente saudáveis. Mais recentemente, apareceu Kelly uma gravidez não planeada e que assustou Carla a partir do momento em que esta soube que vinha aí uma menina. Tanto que Carla admite que tiraria a bebé caso soubesse que ela teria algum problema de saúde, a verdade é que Kelly nasceu com Espinha Bífida Ancorada, diagnóstico que a família só soube depois do parto. Carla confessa que quando soube foi como se lhe roubassem novamente o chão. Apesar das dificuldades Carla garante que não mudava nada na sua história.