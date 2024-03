Carla Gomes: «Eu disse-lhe que se visse uma luz que não fosse, que o pai e a mãe estavam á espera dela»

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», conhecemos a história da pequena Francisca contada pela mãe Carla Gomes. Uma vez que pelo menos cinco dias por semana Francisca tem de se ligar e desligar da máquina de nutrição. É assim que se alimenta e sobrevive. Carla explica a importância deste processo ser o mais esterilizado possível, já que esta alimentação parentérica acontece através do coração. Uma necessidade que faz parte de Francisca praticamente desde que nasceu, pois sofre da síndrome do intestino curto.