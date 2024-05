Carla quer instalar elevador no prédio e ficar com todos os encargos. Administração contesta

Hoje às 16:40

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Elevador privado». Recebemos em estúdio Carla Silva e Custódia Sousa. Carla, emigrante portuguesa em França está quase na reforma e tenciona regressar a Portugal onde tem um apartamento, no qual tenciona viver o resto da vida. Mas há um problema, o apartamento fica num 4ª andar sem elevador. Custódia, administradora do prédio, explica que na altura em que o prédio foi construído não era obrigatório construir elevadores em prédios de 4 andares. Para além disso, muitos dos 16 inquilinos do prédio não querem instalar o elevador porque isso aumentaria as despesas do condomínio. Carla diz ter a solução: pretende instalar um elevador por conta própria com acesso exclusivo ao R/C e ao 4º andar. Ouvimos ambas as partes.