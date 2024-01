Carla recorda uma vida marcada por maus-tratos: «Não andava limpa, sempre com piolhos. Não me deixava tomar banho»

Há 3h e 44min

Carla Mendes tem uma vida marcada pelo abandono, maus-tratos e traições. Cresceu com uma mãe alcoólica que a maltratava e um pai ausente. Criada pelos avós até aos 8 anos, nunca soube o que era amor de mãe nem de pai. Pelo contrário: era vítima de violência e de falta de cuidados básicos.

Foi viver com um tio até aos 14 anos, apesar de ter tentado voltar a viver com os pais, mas sem sucesso. Começou a trabalhar cedo para ganhar alguma independência. A relação com a mãe nunca se resolveu antes da sua morte, há 17 anos vítima de cirrose. Carla perdoou o pai e hoje têm boa relação.

Mas nem quando chegou à idade adulta as coisas melhoraram: Carla foi traída pelo companheiro e tornou-se mãe solteira de 2 filhos. Foi sempre uma relação tóxica e com várias traições. Segundo Carla, este homem tinha outra mulher e gastava o ordenado no vício do jogo. Sem nada, Carla viu-se com grandes dificuldades para cuidar dos filhos, algo que piorou devido aos problemas de saúde que desenvolveu. Após o nascimento do segundo filho, Carla esteve 11 dias nos cuidados intensivos e ficou 3 meses internada. Os filhos foram entregues a uma família de acolhimento, mas Carla não descansou e após recuperar conseguiu recuperá-los.