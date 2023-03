Carla Vasconcelos: «Antigamente sobrevivíamos só a fazer teatro, hoje pagamos para o fazer por paixão»

Há 42 min

No «Goucha», a atriz admite que com o baixo rendimento dos atores, «só os malucos fazem teatro». Fala da peça «Os Cangalheiros», em cena no Auditório Eunice Munôz, na qual faz o papel de secretária e amante do patrão, representado por Vítor Espadinha.