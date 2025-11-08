TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Carlitos & Henriqueta - 8 de novembro de 2025
Há 2h e 21min
Mais Vistos
03:22
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
Secret Story
Ontem às 16:00
1
Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»
V+ TVI
4 nov, 15:54
2
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
Dois às 10
7 nov, 12:25
3
03:00
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'
Secret Story
Ontem às 17:48
4
Ruben Aguiar na SELFIE
22 mai 2023, 16:25
5
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI
Secret Story
Ontem às 11:38
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
De Miss Portugal a estrela de TV: o percurso inspirador de uma mulher que nunca desistiu
V+ TVI
7 nov, 12:02
A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality
Secret Story
7 nov, 12:02
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
Dois às 10
7 nov, 12:25
Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»
Dois às 10
7 nov, 13:52
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
7 nov, 12:59
TVI PLAYER
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»
Secret Story
Há 1h e 25min
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem
Secret Story
Há 1h e 28min
Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:45
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'
Secret Story
Ontem às 17:48
Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025
Secret Story
7 nov, 23:55
Em risco de serem apanhados! Marisa e Pedro trocam beijo na boca
Secret Story
Há 3h e 2min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Emoção ao rubro! Catarina tem a missão de vida de encontrar e reunir os seus 6 irmãos
Momento certo
Há 7 min
Mãe quer reencontrar o filho: uma história de sobrevivência após abandono e tragédia
Momento certo
Há 7 min
Inesperado! Maria Cerqueira Gomes começa a dançar «La Cucaracha» e termina com Shakira!
Ora Bolas
Há 7 min
O famoso "Simm" da vitória! Veja a imitação de Cristiano Ronaldo que marcou a ronda final
Ora Bolas
Há 7 min
«Só lhe ficava bem!»: A resposta hilariante de concorrente sobre Beyoncé e abelhas
Ora Bolas
Há 8 min
Carlitos & Henriqueta - 8 de novembro de 2025
Carlitos & Henriqueta
Há 2h e 21min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?
Novelas
7 nov, 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?
Novelas
7 nov, 09:59
«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde
Novelas
7 nov, 11:20
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
7 nov, 12:59
Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses
Novelas
6 nov, 16:43
Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita
Novelas
7 nov, 10:09