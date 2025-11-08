Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Carlitos & Henriqueta - 8 de novembro de 2025

Há 2h e 21min
Carlitos & Henriqueta - 8 de novembro de 2025 - TVI

Mais Vistos

03:22

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo

Secret Story
Ontem às 16:00
1

Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»

V+ TVI
4 nov, 15:54
2

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
7 nov, 12:25
3
03:00

Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'

Secret Story
Ontem às 17:48
4

Ruben Aguiar na SELFIE

22 mai 2023, 16:25
5

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Secret Story
Ontem às 11:38
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

De Miss Portugal a estrela de TV: o percurso inspirador de uma mulher que nunca desistiu

V+ TVI
7 nov, 12:02

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Secret Story
7 nov, 12:02

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
7 nov, 12:25

Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Dois às 10
7 nov, 13:52

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
7 nov, 12:59

TVI PLAYER

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

Secret Story
Há 1h e 25min

Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem

Secret Story
Há 1h e 28min

Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:45

Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'

Secret Story
Ontem às 17:48

Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025

Secret Story
7 nov, 23:55

Em risco de serem apanhados! Marisa e Pedro trocam beijo na boca

Secret Story
Há 3h e 2min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Emoção ao rubro! Catarina tem a missão de vida de encontrar e reunir os seus 6 irmãos

Momento certo
Há 7 min

Mãe quer reencontrar o filho: uma história de sobrevivência após abandono e tragédia

Momento certo
Há 7 min

Inesperado! Maria Cerqueira Gomes começa a dançar «La Cucaracha» e termina com Shakira!

Ora Bolas
Há 7 min

O famoso "Simm" da vitória! Veja a imitação de Cristiano Ronaldo que marcou a ronda final

Ora Bolas
Há 7 min

«Só lhe ficava bem!»: A resposta hilariante de concorrente sobre Beyoncé e abelhas

Ora Bolas
Há 8 min

Carlitos & Henriqueta - 8 de novembro de 2025

Carlitos & Henriqueta
Há 2h e 21min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Novelas
7 nov, 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Novelas
7 nov, 09:59

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Novelas
7 nov, 11:20

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
7 nov, 12:59

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Novelas
6 nov, 16:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Novelas
7 nov, 10:09