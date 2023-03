Carlos admite: «Nelinha Maria, tu és uma caixinha de surpresas!»

Há 48 min

Em «Festa é Festa», Manuela (Inês Herédia) e Carlos (Rodrigo Paganelli) conversam sobre o calendário solidário. Ela diz que a ideia é boa, mas têm de fazer as coisas bem-feitas, para resultar. Manuela diz que têm de escolher uma instituição a quem doar as verbas e só depois se dedicam ao calendário. Carlos fica surpreendido com o discurso lógico de Manuela e diz-lhe que é uma caixinha de surpresas. Ela fica feliz.