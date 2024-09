Carlos chega com más notícias: a polícia cancela as buscas e o desespero cresce

Há 1h e 42min

Em «Festa é Festa» Corcovada (Maria do Céu Guerra) bebe um chá com Quina (Maria Rueff) e o Padre (Carlos M. Cunha), tentando serenar os ânimos. Corcovada tenta manter o otimismo e diz que para o bem e para o mal, não se sabe nada ainda. Carlos (Rodrigo Paganelli) aparece choroso e diz que a polícia lhe ligou, a informar que vão cancelar as buscas. Ficam todos desesperados, mas Corcovada avisa que enquanto não encontrarem os corpos, há esperança. E todos se agarram àquilo.