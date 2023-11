Carlos confronta Adriana e Zézé ouve tudo: «Porque é que me traíste?»

Há 42 min

Em «Queridos Papás», Zezé (Catarina Siqueira) está à porta do consultório de Carlos de fones postos para ouvir a conversa no gabinete dele. Carlos acusa Adriana (Joana de Verona) de ter posto os fármacos no gabinete dele a mando de Simão, avisando-a que ela e Simão vão pagar bem caro por lhe terem destruído a vida. Zezé continua a ouvir toda a conversa de Carlos a acusar Adriana de estar conluiada com Simão para o destruírem. Adriana sai do consultório. Zezé esboça ar muito intrigado com o que ouviu.