Carlos deu entrada para uma casa, mas mediador imobiliário fechou o negócio com o irmão gémeo de Carlos. Prejudicado exige reembolso

Há 54 min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Negócio quase fechado». Carlos Alberto comprou uma casa com intermediação da agência imobiliária de Edir. Deu uma entrada avultada e ficou de pagar o restante no ato da escritura. O problema é que o tempo passava e o dia de tomar posse da casa nova nunca mais chegava. Carlos foi de novo ter com Edir, que entretanto já tinha assinado a venda do imóvel, mas com o irmão gémeo de Carlos. Para Edir, o negócio está fechado, mas Carlos Alberto não se conforma com a perda da casa, e por isso está hoje neste tribunal. Ouvimos ambas as partes envolvidas e conhecemos todos os detalhes deste caso.