Há 1h e 23min

No «Dois às 10», Carlos Vidal recorda momentos de aflição vividos, na manhã desta segunda-feira, em Albergaria-a-Velha. Em toda a sua vida, Carlos nunca presenciou um incêndio como este em que perdeu a vacaria herdade do pai. Do incêndio apenas conseguiu salvar os animais e um trator, o resto ficou resumido a cinzas.