Carlos está com medo do Aves: «Vai ser um grande problema»

Há 1h e 16min

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) mostra um dente a Vuitton (Beatriz Costa) e explica que ficou a abanar depois do murro que António (Luis Simões) lhe deu, depois de ter beijado Fátima (Marta Andrino) e não quer que volte a acontecer a mesma coisa com Aves. Além disso, não quer ficar conhecido por se intrometer em relações. Vuitton consegue perceber os argumentos de Carlos e promete ser discreta, mas não quer perder a oportunidade que se estão a dar. Carlos não está tão entusiasmado quanto Vuitton, mas está a tentar que possa resultar. Carlos acha melhor irem com calma, até porque há mais pessoas envolvidas e não há necessidade de as magoar. Vuitton concorda com ele.