Carlos está desesperado: «Vuitton, não te juntes por favor!»

Há 2h e 27min

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) nunca vai concordar com a ideia do parque aquático, mas Manuela (Inês Herédia) pede-lhe mais tempo para se habituar à ideia. Vuitton (Beatriz Costa) chega e pergunta-lhes do que falam. Carlos goza com a ideia de Manuela, mas Vuitton acha brilhante. Carlos pede a Vuitton para não incentivar Manuela, mas elas já só pensam no que podem fazer para concretizar aquele sonho. Carlos desespera.