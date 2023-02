Carlos está incrédulo: «Eu vou ter pesadelos a vida toda por causa desta imagem!»

19 jan, 22:10

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) chega a casa e fica incrédulo ao ver o pai com uma barriga de grávida. Bino (Pedro Alves) mostra que tem uma melancia atada à cintura e que foi Florinda (Ana Brito e Cunha) que teve a ideia, para lhe mostrar como custa estar grávida. Bino queixa-se com dores nas costas e até parece ter uma contração. Carlos fica perplexo e sai, com esperança de quando voltar, o pai esteja normal.