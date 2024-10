Carlos esvazia conta bancária do pai e omite informação à família

Há 1h e 35min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Pôr em xeque».

Pedro e Carlos perderam o contacto há cerca de 20 anos, e o pai há uma década. Na altura, Carlos foi o primeiro a saber da morte e o primeiro a ir à casa dele. Foi lá que encontrou um xeque em branco, que preencheu e depositou na conta dele. Pedro não se conforma com a atitude do irmão.

Pedro diz que o irmão roubou 210 mil euros da conta do pai, antes de receber a mensagem do irmão a dizer que o pai tinha morrido. Carlos diz que há uns ano Pedro se afastou do pai, depois de casar com a atual mulher. Por isso, considera justo que seja o próprio a ficar com o dinheiro, dizendo ainda que era a vontade do pai já que foi ajudado nos últimos tempos.

O pai de ambos refez a vida com outra mulher, mas nenhum dos dois se dava particularmente bem com a "madrasta". Esta senhora esteve junta 20 anos com o pai e atualmente estará a passar por dificuldades. Por causa disso, Pedro acha que metade do valor deve ser para a madrasta.