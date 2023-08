Carlos faz cena de ciúmes por Ana Carolina dar colo a Bininha

Há 1h e 59min

Em «Festa é Festa», Ana Carolina (Beatriz Barosa) ajuda Quina (Maria Rueff) com Bininha e fica toda derretida com a bebé. Carlos (Rodrigo Paganelli) é que não gosta nada de ver Ana Carolina com Bininha ao colo e pega nela. Ana Carolina e Quina ficam estupefactas com a atitude de Carlos.