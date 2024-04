Carlos, pai de Fábio Guerra: «A pena máxima era o mínimo»

Há 2h e 24min

No «Dois às 10», recebemos os pais de Fábio Guerra, o agente da PSP assassinado aos 26 anos. Elsa e Carlos recordam os últimos dias do filho. Em dia de folga foi divertir-se com os amigos numa discoteca. No exterior acabou a tentar travar agressões entre jovens, cumprindo mesmo assim o seu dever. Acabou barbaramente agredido e com lesões que se revelaram irreversíveis. Os pais falam pela primeira vez depois do Supremo Tribunal confirmar a pena de dois dos suspeitos e da justiça portuguesa levar o terceiro suspeito, que esteve fugido, a julgamento.