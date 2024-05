Carlos perde a cabeça com Gabanna: «Estou-te a ameaçar, mas não fico pelas ameaças»

Há 25 min

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) não se fica pelas ameaças verbais e começa a empurrar Gabanna (Bruno Cabrerizo). Tomé (Pedro Teixeira) repreende Carlos, mas aproveita-se da situação para dar também uns encontrões a Gabanna e descarregar as suas frustrações. Albino (Pedro Alves) repreende Carlos e manda-o parar com aquilo, pois se bate em Gabanna, Corcovada (Maria do Céu Guerra) corta o financiamento à equipa.