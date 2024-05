Carlos recorda maus-tratos da mãe: «Partiu-me uma cadeira na cabeça...espetou-me uma caneta no braço» - Veja a conversa completa

Há 1h e 23min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carlos Barbosa. Carlos conta que os pais se separaram e foi viver para Lisboa com um homem brasileiro que a mãe conheceu. Teve mais uma irmã, fruto deste novo relacionamento da mãe. Foram viver para o Brasil os 4 e lá conta que sofreu de maus-tratos. O padrasto começou a envolver-se com drogas, tornou-se violento com a família. Empurrou a mãe pelas escadas, batia em Carlos, deixou-os passar fome. A mãe de Carlos também se tornou violenta e chegou a partir-lhe uma cadeira na cabeça. Entretanto Carlos, a mãe e a irmã vieram para Portugal, depois de passarem por várias necessidades. Em Portugal a mãe de Carlos espetou-lhe uma caneta no braço e a CPCJ retirou-o dos cuidados da mãe. Carlos conta que houve uma fase da vida em que apenas sobreviveu. Para Carlos a mãe foi apenas uma dadora de óvulo, uma progenitora. Não consegue dizer que teve uma mãe nem que tem uma mãe, não consegue amar os pais, gosta do que o pai fez, mas não consegue amá-lo. Hoje é maduro o suficiente para perceber que quando era criança não precisava de ter passado pelo que passou.