Carlota é atropelada?

Há 3h e 40min

Em «Queridos Papás», Carlota está a brincar com uma bola na rua, que vai parar à estrada. Carlota atravessa a estrada quando um carro vem a passar. Zezé (Catarina Siqueira) empurra Carlota, salvando-a, levando ela com o violento embate do carro. Simão (Pedro Sousa) abraça Carlota, muito aliviado.