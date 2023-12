Carocha: «Eu conheço este predador por dentro e por fora»

Há 2h e 23min

Em «Queridos Papás», Camila (Ana Varela) dá alento a Matias (José Fidalgo) para não se deixar vencer pelo receio de não estar à altura de conseguir constituir família com Ema (Catarina Rebelo) e avançar sem medos para ficar com ela. Erika entrega uns documentos a Matias, que nem repara nela. Osvaldo e Carocha ficam desconcertados. Carocha diz a Osvaldo que têm de ter paciência por ter a certeza que Matias não vai resistir a Erika. Carocha assume a Osvaldo que está ferido de morte com Matias por ele andar com Ema às escondidas quando o andava a incitar a conquistá-la.